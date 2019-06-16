Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin açıklamalar yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Türkiye İhracatçılar meclisimizin 26, genel kurulunun ülkemize ekonomimize ihracatçılarımıza özellikle sizlere hayırlar getirmesini diliyorum. Ülkemizdeki 83 bin ihracatçımızı aynı çatı altında toplayan bu güzide kuruluşumuzu ticaret diplomasimizin de amiral gemisi olarak görüyorum. Daima yanınızda oldum olmayı sürdüreceğim.

TACİKİSTAN İLE İLİŞKİLER GELİŞTİRİLECEK

Tacikistan'da 30'a yakın ülke devlet başkanı ile ülkelerimiz arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebileceğimiz konuştuk.

Geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat yapan şirket sayımız 10'dan 13'e çıktı.

İHRACAT 171,4 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Mayıs ayı itibariyle ihracatımız 171.4 milyar dolara çıktı.

TURİZM HEDEFİ 70 MİLYAR DOLAR

2023'te hedef 70 milyon turist ve 70 milyar dolar turizm hedefi hayal olmaktan çıkmıştır.

Kurdaki yükseliş, finans sektöründe sıkıntıya yol açarken ihracatçımız için çok büyük imkanları beraberinde getiriyor.

CARİ AÇIK DÜŞTÜ

Nisan ayı itibariyle yıllık cari açık 8.6 milyar dolara indi. Son 12 ayda 36 milyar dolar cari fazlamız ortaya çıkıyor.

Dışardaki ve onların taşeronluğunu yapan kimi kesimlerin iş dünyamızın moralini bozmak için elinden geleni yaptığını biliyoruz.

İHRACATÇILAR KAMBİYO VERGİSİ ÖDEMEYECEK

İhracatçılarımız döviz alırken binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek.

Sanayi Sicil Belgesi sahipleri ve ihracatçı birlikleri üyelerine yapılan döviz satımlarına muafiyet getiriyoruz.

2 Temmuz'da Çin Halk Cumhuriyeti'ne geçerek Türkiye-Çin müzakeresi yapma fırsatı bulacağız.

Ay sonunda Osaka'daki G-20 zirvesinde ülkeler arasındaki konuları Trump, Şi ve Putin ile ikili görüşmelerde ele alacağız.



AVUÇLARINI YALARLAR

Birileri kaşını gözünü oynatırsa biz de bütün fırkateynlerimizle beraber, gerektiğinde uçaklarımızla, hemen o gemilerimizin yanında yerimizi alıyoruz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Doğu Akdeniz'de 4 gemimiz var. Talimat vermişler personeli tutuklayacaklarını söylemişler. Avuçlarını yalasınlar. Neyi tutukluyorsunuz?

Biz Kıbrıs'ta garantörüz. Peki sen nesin? Total adına böyle bir açıklama yapıyorsan vekaletini göster. Avukatlığa başlamışsın.

Sonuçlarını bilerek ve isteyerek bir mücadele içine girdik. Bize zaferle sonuçlandırmak için çalışmak düşüyor.

1 hafta sonra yapılacak seçimlerde sadece belediye başkanı seçilecek. Olması gereken ne ise o olacak. Biz terörü ve terörü destekleyenlere karşıyız. Bizim farkımız burada.

DETAYLAR GELİYOR...