Dış basından derlenen haberlerde bugün

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Her yıl ABD’nin New Jersey kentinde düzenlenen Mardi Gras festivali, ve festivalde yer alan çılgın eğlenceler, WSJ’ın ana sayfasını süsledi. ABD'nin en büyük holdinglerinden olan, enerji, ulaştırma, havacılık, finans, sağlık gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren General Electric (GE)’in yeni CEO’sunun, şirketin 2019’da yapmayı planladığı iyileştirme çalışmaları ve Çinli hackerların ABD donanmasına ait teknik biliglere ulaşmak için ABD üniversitelerinin arşivlerine yaptıkları siber saldırılar, gazetnin gündemin öne çıkan diğer başlıklardan oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

ABD Kongresi’nin ilk başörtülü Müslüman üyesi Ilhan Omar'ın, İsrail lobisinin Amerikan siyasetindeki rolüne ilişkin açıklamalarının ardından anti-semitizmle suçlanarak kınanmasının ardından Temsilciler Meclisi’nde yaşanan çatışmaları gündeme taşıyan gazete, ABD’ye yasa dışı yollarla gelen göçmenlere dair yapılan istatistik araştırmalarına geniş yer ayırdı. Buna göre Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına rağmen, göçmen artışı rekor seviyeye ulaşmış durumda.

İNGİLTERE – THE INDEPENDENT

İngiltere'nin başkenti Londra’da, iki havalimanı ile bir metro istasyonu yakınında bulunan 3 şüpheli pakette tespit edilen patlayıcılarla ilgili başlatılan soruşturma, İngiliz gazetenin gündemindeydi. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin İslam karşıtı sözleri nedeniyle parti üyeliği askıya alınan 14 kişi de ana sayfadan paylaşıldı.

İNGİLTERE – THE TIMES

İngiltere’de gittikçe artan, son olarak Başbakan May’in açıklamalarının ardından hakkındaki tartışmaların iyice arttığı bıçaklama olaylarındaki artış, İngiliz gazetenin gündemindeydi. Buna göre, artan suç olayları karşısında okullarda saldırılara karşı nasıl korunuruz konulu dersler verilmeye başlandı. İngiliz polisinden yapılan açıklamada, Londra’nın Heathrow ve City havalimanları ile Waterloo metro istasyonu yakınında bulunan 3 pakette el yapımı patlayıcılar tespit edilmesi, Times’ın da yer verdiği bir konu oldu.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

Muhafazakar Parti’nin İslamafobi suçlamalarıyla açığa alınan üyeleri, The Guardian’da da yer bulurken, geçtiğimiz nisan ayında ortaya çıkan Windrush skandalına ilişkin İçişleri’nin güvenlik açığına yönelik eleştiriler de manşetten paylaşıldı.