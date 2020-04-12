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90 yaşındaki kadın, koronayı atlattı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen 90 yaşındaki Alye Gündüz, alkışlarla taburcu oldu.

İHA |
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90 yaşındaki kadın, koronayı atlattı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne, 1 Nisan tarihinde başvuran 90 yaşındaki Alye Gündüz, tedavi altına alındı.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Gündüz, bugün taburcu oldu.

90 yaşındaki Gündüz, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı. Yaşlı kadın, kendisini tedavi eden doktorlara ve yetkililere teşekkür etti.

KÜRTÇE TEŞEKKÜR KONUŞMASINI DOKTOR ÇEVİRDİ

Kürtçe konuşan yaşlı kadının imdadına, yanındaki doktor yetişti. Alye Gündüz'e kapıya kadar eşlik eden doktor, Kürtçe konuşmaların hepsini Türkçeye çevirdi.

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CERRAHPAŞA'DA DA BİLİM KURULU OLUŞTURULDU

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, koronavirüs ile mücadelede başından itibaren iyi organize olduklarını vurgulayarak, "Dünya Sağlık Örgütü, pandemi ilan ettiği anda biz de Cerrahpaşa'da bir bilim kurulu oluşturduk. Bu bilim kurulu yönlendirmeleriyle yoğun bakımlarımız servislerimiz teker teker koronavirüs servisi olmaya başladı." dedi.

90 yaşındaki kadın, koronayı atlattı

"YOĞUN BAKIM TAVANINA BAKMAKTANSA EVDEN ÇIKMAYIN"

90 yaşındaki hastanın taburcu olmasının, 65 yaş üstü hastalara ayrı bir güven vermemesi gerektiğini dile getiren Gönen, "Sakın onlar çıkmasınlar. Yine ileri yaşlarda ölüm riski çok daha yüksek. Mutlak suretle kurallara hepimiz uyması lazım. Bu pandemiyi başımızdan defetmek için kurallara ve izolasyona uyulması lazım. Burada yoğun bakımın tavanına bakmaktansa, evde sıkılmak daha iyidir." ifadelerini kullandı.

90 yaşındaki kadın, koronayı atlattı

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