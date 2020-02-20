Altında rekor fiyat

Altın fiyatlarında son 7 yılın rekoru kırıldı.
İç piyasada gram altın, dün 315 liraya kadar çıkarken bu sabah 316 lirayı, çeyrek altın ise 514 lirayı gördü.
ŞUBAT AYINDA YÜZDE 3,2 YÜKSELİŞ
Analistlere göre, altın fiyatlarındaki yükselişte doların Türk Lirası karşısında yükselmesi ve ons altının 1.612 dolar ile 7 yılın zirvesine çıkması etkili oldu.
1 şubatta 301 lira olan gram altının fiyatı, şubat ayında yüzde 3,2 yükseldi.
CUMHURİYET ALTINI 2 BİN 110 LİRADAN SATILIYOR
Yarım altının alış fiyatı 998 TL, satış fiyatı ise 1.025 TL'ye çıktı. Cumhuriyet altını 2.078 TL'den alınıp, 2.110 TL'den satılıyor.