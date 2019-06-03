Enflasyon rakamları açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,85 arttı.

Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 4,99, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,99 yükseldi.

TÜFE NİSAN AYINA GÖRE ARTTI

TÜFE, mayısta nisan ayına göre yüzde 0,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de nisana göre yüzde 2,67, Mayıs 2018'e kıyasla da yüzde 28,71 arttı.

YILLIK TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ GERİLEDİ

Yıllık Tüketici Fiyat Endeksi 18,71'e geriledi.

TÜFE VE ÜFE'DE ARTIŞ

TÜFE aylık 0,95, ÜFE yüzde 2,67 arttı.

ENFLASYON NİSAN AYINDA YÜZDE 19,50

Enflasyon nisan ayında yüzde 1.69, yıllık yüzde 19.50 olarak gerçekleşmişti.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şu şekilde;