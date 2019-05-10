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Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altına girecek.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 07:56..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Çorum, Amasya, Van, Hakkari, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Doğu Torosların sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Kıyı Ege’de öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A SAĞANAK UYARISI

İstanbul'un bugün hava sıcaklığının 19 derece seviyelerinde olacağı belirtilirken parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava durumunun da gün boyunca etkili olacağı belirtildi.

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