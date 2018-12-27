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Bu hafta 11 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 11 film, sinemaseverler buluşacak.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 11:15..
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Bu hafta 11 film vizyona girecek

Sinemaseverleri her hafta olduğu gibi bu hafta da yepyeni filmler bekliyor. İşte vizyona girecek 11 yeni film...

BÖRÜ

Cem Özüduru ile Can Emre'nin yönetmenliğini yaptığı; Serkan Çayoğlu, Murat Arkın, Emir Benderlioğlu, Can Nergis, Ahmet Pınar, Zafer Algöz, Özge Gürel ve Mesut Akusta'nın rol aldığı "Börü" izleyici ile buluşacak.

Bu hafta 11 film vizyona girecek

GÜVEN

Bülent Çolak, Serkan Keskin, Feride Çetin ve Ahmet Kaynak'ın rol aldığı Sefa Öztürk yönetmenliğindeki "Güven"; iki gencin karşılıklı yitirmeye başladıkları güven duygusunu ve aile bağlarının kopuşunu anlatıyor.

MÜSAADENİZLE BÜYÜKLER

Talip Karamahmutoğlu'nun yönettiği "Müsaadenizle Büyükler", sokağa terk edilmiş köpeklerle ilgilenirken yetişkinlerle mücadele etmek zorunda kalan bir grup iyiliksever çocuğun hikayesini odağına alıyor.

Bu hafta 11 film vizyona girecek

TRİLEÇE

Ahmet Sönmez'in yönettiği "Trileçe", çıkan bir yangın sonucu 10 yaşında kimsesiz kalan bir çocuğun, bir mektup üzerine Makedonya'ya yaptığı yolculuğu anlatıyor.

CHEF

Bekir Aksoy, Müge Ulusoy, Şebnem Köstem, Buket Dereoğlu, Hacı Ali Konuk ve Fatih Ayhan'ın kamera önüne geçtiği "Chef" adlı filmin yönetmenliğini Mehmet Gün üstlendi.

Bu hafta 11 film vizyona girecek

NEBULA

Tarık Aktaş'ın yönetmenliğini yaptığı "Nebula", ruhun doğadaki yerini keşfeden bir gencin çıktığı yolculuğu konu ediniyor.

AQUAMAN

James Wan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Aquaman"da Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Randall Park ve Yahya Abdul-Mateen rol aldı.

Aksion ve macera içerikli film, kahramanın, gelen tehditler karşısında yurdu Atlantis'i savunmak için girdiği amansız mücadeleyi konu ediniyor.

Bu hafta 11 film vizyona girecek

EŞİTLİK SAVAŞÇICI

ABD Yüce Mahkemesi yargıcı ve insan hakları savunucusu Ruth Bader Ginsburg'ün, eşit haklar ve yargıç olmak için verdiği mücadeleyi konu alan "Eşitlik Savaşçısı"nın yönetmen koltuğunda Mimi Leder oturuyor.

MARRY POPPİNS: SİHİRLİ DADI

Altın Küre ödülllü İngiliz aktris Emily Blunt'ın başrolünde yer aldığı "Mary Poppins: Sihirli Dadı", klasikleşmiş müzikal Mary Poppins'in dünyasından yeni bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor.

Bu hafta 11 film vizyona girecek

TROLLER VE DİNOZORLAR

Alex Sebastian'ın yönettiği animasyon film "Troller ve Dinozorlar", Prenses Cupcake ve sihirli yaratıklardan oluşan arkadaş grubunun, Trol krallığını ele geçirmeye çalışan ejdere karşı mücadelesini anlatıyor.

SÜPER AYI

Wang Qi'nin yönetmenliğini üstlendiği haftanın bir diğer animasyonu "Süper Ayı", hayvan tüccarları tarafından alıkonulan oğlu Zack'i kurtarmaya çalışan baba ayı Dash'in mücadelesini konu ediniyor.

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