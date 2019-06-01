Hakurk Bölgesi'nde 3 PKK'lı daha öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başlattığı Pençe Harekâtı, 6. gününde gece-gündüz demeden sürüyor.

Mehmetçik, Pençe Harekatı'yla teröristlere ağır darbeler vurmaya devam ediyor.

22 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe Harekatı'na ilişkin bugün açıklama yaptı. Açıklamada; "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde planlandığı şekilde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Böylece harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 22 oldu." denildi.

Pençe Harekâtı sırasında ele geçirilen roket başlıkları ViDEO