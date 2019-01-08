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Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 18, benzinde 17 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Haber Merkezi | 08.01.2019 - 17:00..
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Türkiye’de akaryakıt tarifelerini belirleyen Brent petrol fiyatları, aralık ayında 50 dolara kadar gerilemişti.

Bu dönemde, dolar kuru ve uluslararası piyasalarda motorin ve benzin fiyatları da düştü. Bu gelişmeler benzin ve motorin fiyatlarında düşüşü sağladı.

PETROL FİYATLARI TEKRAR YÜKSELDİ

Ancak geçen hafta tersine bir trend yaşandı. Brent petrol, dolar kuru ve uluslar arası piyasalarda motorin ve benzinin ton fiyatları yükseldi. Bu durum, benzin ve motorinde zammı tetikledi.

POMPAYA YANSIYACAK

Bu gelişmelerin ardından zam açıklaması geldi. Buna göre; gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 18, benzinde 17 kuruş fiyat artışı yapılacak.

Fiyat artışları pompaya yansıyacak.

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