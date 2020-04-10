Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), hem yurt içinde hem de yurt dışında terörle mücadelesi kararlılıkla yürütülüyor.
Operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.