Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımı da etkiledi.

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Merdiven altı ürünlere internette fahiş fiyat

Türkeyi'de maske satışının yasaklanmasının ardından merdiven altı ürünleri elinde kalan bazı firmalar, hijyenik paket adı altındaki kampanyalar ile satışa devam ediyor.