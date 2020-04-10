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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

AA |
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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), hem yurt içinde hem de yurt dışında terörle mücadelesi kararlılıkla yürütülüyor.

Operasyonlar kapsamında Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

IRAK'IN KUZEYİNE OPERASYON

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.

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