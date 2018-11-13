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Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Başkan Erdoğan'ın Man Adası'na para transfer ettiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasında mahkeme kararını verdi.

AA | 13.11.2018 - 12:29..
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Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Kılıçdaroğlu Başkan Erdoğan'a tazminat ödeyecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası iddiaları" nedeniyle Başkan Erdoğan'a 130 bin lira tazminat ödemesine karar verildi

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre; Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

KAYBEDECEKLERİNİ ANLADIKLARI İÇİN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Kılıçdaroğlu'nun avukatı delillerin toplanmadığını, karar verilmesi durumunda duruşmayı terk edeceğini söyledi. Başkan Erdoğan'ın avukatı da davayı kaybedeceklerini anladıkları için böyle bir tutum seçtiklerini belirtti. Duruşmada avukatlar arasında gerginlik yaşandı.

12 DAVA KAYBETMİŞTİ

Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik daha önce açtığı 12 davada, 870 bin TL tazminat ödemeye mahkum etmişti. Kılıçdaroğlu da tazminatları ödemek için 500 bin TL'ye evini satmıştı.

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