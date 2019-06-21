İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

Körfez'de İran ile ABD arasındaki gerilim devame diyor. Özellikle ABD'ye ait İHA'nın İran sahasına girmesine karşılık İran'ın İHA'yı düşürmesi tansiyonu iyice yükseltti.

ABD Başkanı Trump bu hamleye karşılık "İran büyük bir hata yaptı" mesajını verirken Tahran yönetimi İHA'nın düşürülmesine ait görüntüleri yayımladı.

FÜZELERLE VURULDU

İran devlet televizyonunun sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, hava savunma füze bataryasından fırlatılan roketin gökyüzündeki bir hedefi vurduğu görülüyor.

Vurulan hedefin ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk tipi yüksek irtifa insansız keşif uçağı olduğu söyleniyor. Görüntülerde uçuş rotası da gösterilen İHA'nın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD'ye ait Ez-Zafra Hava Üssü'nden kalktıktan sonra Hürmüz Boğazı üzerinde "İran hava sahasını ihlal ettiği" gerekçesiyle düşürüldüğü belirtiliyor.

İran ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayınladı VİDEO



KOORDİNATLAR PAYLAŞILDI

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından "hava sahası ihlali" gerekçesiyle Hürmüz Boğazı üzerinde vurulan ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) vurulduğu noktanın koordinatlarını paylaşarak, enkazın İran kara sularına düştüğünü açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'ye ait İHA'nın vurulduktan sonra İran kara sularına düştüğünü belirtti.