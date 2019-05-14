Sarıkamış’ta mayıs ayında kış ile bahar bir arada

1 Türkiye'de dağ ceylanarının nüfusu artıyor Nesli tükenme tehdidi altında bulunan "gazella subgutturosa" türü dağ ceylanları, TİGEM'e bağlı işletmede koruma altında ve sayıları her geçen gün artıyor.

2 Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye konusunu ele alan bir görüşme yaptığını duyurdu.

3 Van'da 9 erkek cesedi bulundu Başkale ilçesinin İran sınırında, kaçak göçmenlere ait olduğu tespit edilen 9 erkek cesedi bulundu.

4 Sarıkamış'ta baharın her rengi yaşanıyor Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mayıs ayında kış ve baharın tüm güzelliği bir arada yaşanıyor.

5 Şanlıurfa’da heyelanı izleyenler ölümden döndü Birecik ilçesinde meraklı gözlerle dağdan kopmak üzere olan dev kaya kütlesini izleyen vatandaşlar, kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

6 iPhone sahiplerine uygulama ücretleri için dava hakkı ABD'de Yüksek Mahkeme, kullanıcıların akıllı telefon iPhone uygulamalarının satışlarını tekelleştirdiği gerekçesiyle Apple'a dava açabileceğini açıkladı.