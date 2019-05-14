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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye konusunu ele alan bir görüşme yaptığını duyurdu.

AA | 14.05.2019 - 00:19..
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Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugünkü telefon görüşmesinde Suriye’deki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde sıklaşan ateşkes ihlaller ile Soçi Mutabakatı'nın gidişatı ele alındı.

Telefon görüşmesinin Türk tarafının girişimi üzerine gerçekleştiği kaydedildi.

KREMLİN'İN AÇIKLAMASI

Kremlin’in açıklamasında, “Suriye’deki krizin anahtar önemine sahip yönleriyle ilgili ayrıntılı görüş alış verişine devam edildi. Görüşmede, radikal silahlı oluşumların ateşkes ihlallerini sıklaştırdığı İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki duruma odaklanıldı” ifadelerine yer verildi.

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