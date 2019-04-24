İstanbul'a çamur yağdı

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden uyarısını yaptığı çamur yağışı, dün İstanbul'da görüldü.

OTO YIKAMACILAR BAYRAM ETTİ

Çamur yağışı en çok oto yıkamacılara yaradı.

Gece yağan çamur, sabah işe ya da okula gitmek için uyanan İstanbullulara zor anlar yaşattı. Araçlarının camları çamur içerisinde kalan sürücüler, oto yıkamacıların yolunu tuttu.

SIRAYA GİRDİLER

Aracını temizlemek için oto yıkamacıya gelen Kamil Yıldız adlı vatandaş, "Gördüğünüz gibi çamur yağmış herhalde. Sabah kalktığımızda maalesef böyleydi. Yıkatmak için geldik, bekliyoruz. Bayağı sıra var." dedi.

Selahattin Yıldırım ise "Çamur yağdı, şu anda yıkamaya giriyoruz. Artık yine yağmur yağar mı bilmiyoruz. Neden olduğunu biz de bilmiyoruz, hava durumunda öyle bir şeyden bahsetmedi. Artık arabayı yıkatacağız, başka çaresi yok." diye konuştu.

METEOROLOJİ YİNE UYARDI

Meteoroloji 1'inci Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yer yer etkili olacağı tahmin edilen Kuzey Afrika'dan gelen toz taşınımının neden olabileceği hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan toz taşınımının bugün 23.59'a kadar etkili olması bekleniyor.