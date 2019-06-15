Meclis'te milletvekillerini yoğun bir mesai bekliyor...

23 Haziran seçimlerinin ardından yapılan tatil planları iptal edildi.

Yeni askerlik sisteminin Meclis'ten geçmesiyle 3 yeni konu gündeme alınacak ve temmuz ayının sonuna kadar görüşmeler devam edecek.

AF, YARGI, EKONOMİ

Yapılan planlara göre; af düzenlemesi bir an önce Meclis'ten geçirilecek. Bunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yargı reformu da Meclis'te geçecek.

Son olarak yeni ekonomi paketinin de Meclis'ten geçmesiyle milletvekillerinin tatili başlayacak.

Bu kararla birlikte kader mahkumlarının gözü Meclis'e çevrildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili çalışmaların devam ettiğini söylemişti.

40 BİN TAHLİYE

Af tasarısının yasalaşması durumunda yaklaşık 40 bin kişi tahliye olacak.

TERÖRİSTE TECAVÜZCÜYE AF YOK

Yeni çalışma; terör, tecavüz, kadın ve çocuğa şiddet ve istismar suçlarını kapsamayacak.

İNFAZIN YÜZDE 50'Sİ YATILACAK

Ancak infaz rejimi uyarınca adli suçlarda cezanın yüzde 66’sının yatılmasında değişikliğe gidilerek, bu oran yüzde 50’ye çekilecek. Yani cezaevinde kalma süresi kısalacak.

EKONOMİK SUÇLAR

Aralarında ekonomik suçlar ile ilgili maddelerinde bulunduğu bazı suçlar için verilen hapis cezalarının ise para cezasına çevrilmesi planlanıyor.

ÇOCUKLU KADIN TUTUKLULAR

Önemli bir düzenleme de cezaevindeki çocuklu kadın tutuklu hükümlülerle ilgili. Adalet Bakanlığı’nın çalışmasında, çocuklu kadın mahkumların cezalarının ev hapsine dönüşmesini sağlayacak bazı düzenlemelere de yer veriliyor.