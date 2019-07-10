Mide botoksu nedir

Mide botoksu, genelde kilo vermek isteyen kişilerin uyguladığı bir yöntem olarak göze çarpar. Anestezi hekimi eşliğinde, endoskopik yöntemle midenin 20 noktasına ulaşır.

AĞRI VE BULANTILARA NEDEN OLMAZ

Ortalama 20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanan işlem, ağrı veya bulantılara neden olmaz. Hastanın sosyal yaşantısına hızlı bir şekilde dönmesine de imkan verir.

KAS HASTALIĞI BULUNANLARA UYGULANMAZ

Uzun açlık süresi, geç acıkma, iştah kontrolü ve çabuk doyma gibi durumlar kişide görülebilir. Sadece kas hastalığı bulunanlara ve botoksa karşı alerjisi bulunanlara, bu işlem uygulanmamalıdır.