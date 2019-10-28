Sonbaharda Doğu Ekspresi ile manzaralı yolculuk

Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan ve yolcularına her mevsim masalsı bir yolculuk sunan Doğu Ekspresi treni, sonbaharın gelmesiyle yaşanan renk cümbüşü içerisinde yolcularına unutulmaz anlar yaşatıyor.

ANKARA'DAN KARS 25 SAAT

Seferleri yoğun ilgi gören Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, Ankara'dan başlayarak Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan ve Erzurum illerini içeren Türkiye'nin en eski hatlarından olan seferini, ortalama 25 saat sonra Kars'ta tamamlıyor.

Masalsı yolculuğun sosyal medyada sıkça paylaşılmasıyla dikkati çeken Doğu Ekspresi, yaz aylarında yemyeşil örtüyle kaplı olan ve sonbaharın gelmesiyle renk cümbüşüne bürünen doğanın muhteşem manzarası karşısında seyahat etme fırsatı sunuyor.

Doğu Ekspresi ile sonbaharda masalsı yolculuk VİDEO



YOL GÜZERGAHINDAKİ MANZARALAR BÜYÜLÜYOR

Güzergah üzerindeki rengarenk ağaçlar ile çiçeklerin yer aldığı arazilerin yanı sıra dere, akarsu ve derin kanyonların eşsiz manzarasını yolcularına sunan Doğu Ekspresi, kış ve bahar mevsiminde olduğu gibi doğada renk cümbüşünün yaşandığı sonbaharda da konuklarına unutulmaz yolculuk yaşatıyor.

Dört mevsim seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turist ile üniversite öğrencilerinin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi'ne artan talebi karşılamak için hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi de vatandaşın gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle, 29 Mayıs'tan itibaren seferlerini sürdürüyor.

Her iki trenle Ankara'dan yola çıkıp Kars'a kadar birçok şehri geçen yerli ve yabancı turistler, sonbahar renkleri arasında adeta masalsı bir yolculuk yapıyor.