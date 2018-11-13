Kemal Kılıçdaroğlu CHP grup toplantısında

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Türkiye'nin krizde" çığırtkanlığı yaptı. İnsanların fakirlikten böbreklerini satmaya başladığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Çözüm bizde." dedi.

13 maddelik bir öneri paketi sunduklarını belirten CHP lideri, "Kışın göreceksiniz." diyerek ekonomik krizin daha da kötüleşeceğini söyledi.

"İNSANLAR BÖBREĞİNİ SATMAYA BAŞLADI"

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Daha kriz mutfaklara tam yansımadı. Kışın göreceksiniz. Konkordato bir dizi iflas demektir. Güneydoğu’da 65 un fabrikası kapandı. İnsanlar geçinemedikleri için böbreğini satmaya başladı.

Sorumluluğumuzun bilincinde olarak 11 Ağustos’ta İstanbul’da bir basın toplantısı yaptık. Krizden çıkmanın yollarını kendimizce anlatmaya çalıştık. Bunun için 13 maddelik bir öneri paketini kamuoyuyla paylaştık. İsraftan sakının dedik."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

TÜRKİYE BU KRİZİ AŞMAK ZORUNDADIR

"Hakkari'de 7 askerimiz şehit oldu. Onlar bu ülkenin güvencesi için can verdiler.

Bu krizden nasıl çıkabiliriz onun yollarını anlatmaya çalıştık. Ve dedik ki eğer Türkiye bu krizi aşacaksa, Türkiye egemn güçlerin himayesine girmeyecekse bu krizi aşmak zorundadır. Bunun için 13 maddelik bir öneri paketini paylaştık. İsraftan sakının dedik. İsraf yaparsanız krizin önünü alamazsınız dedik.

Liyakata önem verin dedik, sorunu çözebilecek kapasitede olanları göreve getirmezseniz aşamazsınız dedik. Akılcı bir borçlanma politikası takip edin dedik. Vergi politikasını yeniden düzeltin dedik. Rant ekonomisini değil üretim ekonomisini destekleyin dedik. Bir ülke üretmez sadece tüketirse egemen güçlerin söylediklerini yapmak zorunda kalırlar dedik.

HÜKÜMETİN 100 GÜNLÜK İCRAAT PLANI

3 Ağustos'ta 100 günlük icraat planı açıkladılar. 100 günlük programın açılışında "Buradan milletimize sesleniyorum yastık altından dövizlerinizi çıkarın yerli ve milli direnişimizi tüm dünyaya gösterelim" dediler. bunun üzerine protestolar yapıldı.

Bunlar havuz medyasında günlerce yayınlandı. 100 günün sonunda döviz hesapları arttı, TL hesapları eridi. Bizim insanımız akıllı, kendisini garantiye almak istiyor. E sana bakıyor bu lüks için para mı harcayacağım diyor. Ben çocuklarımın geleceğini düşünmek zorundayım diyor.

"Vatandaşlarımızın mesnetsiz ihbarlar nedeniyle suçlanmaması için kapsamlı tedbirler alınacak" diyor. Yani vatandaş lekelenmeme hakkı üzerinden korunacak. Bu uygulama için ne yapıldı. Bir örnek vereceğim, Cenk Yiğiter KHK ile atıldı.

Atılması yetmedi dergilerde yazı yazması yasaklandı, yetmedi bazı bilimsel toplantılara katılması yasaklandı, kamuda çalışması yasaklandı, yetmedi vakıf üniversitelerinde de çalışmayacaksın dendi. Avukat olmak istiyoruim dedi, avukatlık da yapamazsın dedi. E o zaman yeniden üniversiye gireyim dedi, girdi sınavı kazandı öğrenci de olamazsın dediler. Sonra siz bana herşeyi yasakladınız bari yurtdışına çıkayım, çalışayım dedi. Onu da yasakladılar. Tek örnek mi hayır, Eren Erdem de aynı şekilde.

Bunların hepsi bu şekilde, öğrenciler, akademisyenler hapiste okudukları, yazdıkları için hapiste. Hiç biriniz lekeli değilsiniz, lekeli olanlar size bu acıları çektirenlerdir. Bunların karşısında durmak da bizim görevimizdir.

ÇOCUKLARA CİNSEL İSTİSMARLA MÜCADELE

"Çocuklara cinsel istismarla mücadelede cezaları artıracağız" dediler 100 günde buna bile önlem almıyorlar. Biz veriyoruz teklifi reddediyorlar. Yap kardeşim, biz de destek verelim. Üstelik seçimden önce partiler bir araya geldi bunda uzlaştık.

HAYVANA ŞİDDET

Hayvanlara dönük şiddet yasası çıkaracağız dediler, geldi mi hayır gelmedi. Onlar bizim dünyamızın parçası. Biz bu dünyada tek başımıza yaşamıyoruz. Dünyanın bir dengesi var, arılar olmasa insanlığın sonu gelir. Biz bunları korumak zorundayız.

EMEKLİ AYLIKLARI

Emekli aylıklarının en az 1000 Tl'ye tamamlanması sözü verdiler. Ben seçimlerden önce de sonra da bin liranın altında maaş alan binlerce emekli var dediğimde Kılıçdaroğlu yalan söylüyor dediler. Baktılar doğru söylüyoruz bunu teklif ettiler. Ne zaman yapacaklar ilk 100 gün içinde yapacaklar. Kanun teklifi yine gelmedi. Biz kanun teklifi hazırladık, madem söz verdiler. Biz teklifi getiriyoruz göreceğiz.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARI SGK BORÇLARI

'Şehit yakınları ve gazilerin SGK'ya borçlarını sileceğiz' dediler, kanun geldi mi gelmedi. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için 300 milyon lira para toplandı. Sayın Erdoğan ne oldu bu para?

SENDİKALAŞMA

'Sendikalaşma oranını yükselteceğiz' dediler. Yapabilen işçi varsa tebrikler. Flormar işçileri sendikalaştı hepsini işten attılar. Çalışma Bakanlığı sahip mı çıktı? Ve sanıyorlar ki 100 gün geçti millet unuttu. Millet unutabilir ama Kılıçdaroğlu unutmaz."