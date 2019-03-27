Swap nedir

Hayatımıza dolardaki düşüş ile birlikte giren swap, nakit akışını değiştirmek için yapılan finansal anlaşmalara deniliyor.

TEZGAH ÜSTÜ PİYASA

İki banka arasında ya da iki ülke yani taraflar arasında yapılan bir işlem olan swaplar; faiz oranlarına, hisse senedi endekslerine, döviz kurlarına ve emtia fiyatlarına bağlı olarak işlem görüyor.

Borsada ise swaplar tezgah üstü piyasalarda işlem gören sözleşmeler olarak açıklanıyor. Döviz swapı ve faiz swapı işlemleri, piyasada karşılaşılan en yaygın swap türleri olarak biliniyor.

TÜRKİYE'DEKİ SWAP PİYASASI

Peki Türkiye swap piyasasını nasıl öğrendi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, vadesi gelmemiş toplam swap satışı sınırını yüzde 10'dan 20'ye yükseltti.

Merkez Bankası'nın bu adımı ve yabancıların Türk Lirası'na erişmesinde artan maliyetler, dolar kurunu son 1 ayın en düşük seviyesine getirdi. Doların yukarı doğru hareketlendiği gören Merkez Bankası, hamlesini yaptı ve kur 5,30'lara kadar geriledi.

Böylelikle swap satış yüzdesindeki yüzde 10'luk fark, Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kazanmasına vesile oldu.