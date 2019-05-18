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Endonezya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Batı Cava eyaletinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami alarmı verilmedi.

AA | 18.05.2019 - 09:29..
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Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Pangandaran bölgesinin 212 kilometre güneyinde olan depremin, yerin 33 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

TSUNAMİ ALARMI VERİLMEDİ

İlk olarak bölgedeki depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıklayan BMKG, daha sonra revize ettiği bilgiye göre büyüklüğün 5.6 olduğu bilgisini paylaştı. BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi, depremin ardından tsunami alarmı vermedi. Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı.

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