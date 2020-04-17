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99 yaşında koronayı yendi

Samsun’da 99 yaşındaki Fatma Nine, koronavirüsü yenerek alkışlarla taburcu edildi.

İHA |
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99 yaşında koronayı yendi

Samsun'da 99 yaşındaki Fatma Ay, yaklaşık 10 gün önce ateş, nefes darlığı ve öksürük şikayetleriyle Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Yapılan testler ve tetkikler sonucunda koronavirüs teşhisi koyulan 99 yaşındaki hasta, Vezirköprü Devlet Hastanesi’ne yatırılarak tedavisine başlandı.

10 GÜNLÜK TEDAVİ SONRASI TABURCU OLDU

10 günlük tedavi sonrası hasta kadın, bugün sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden 14 gün izolasyon önerisiyle taburcu edildi.

99 yaşında koronayı yendi VİDEO

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