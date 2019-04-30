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Dünya manşetlerinde öne çıkan başlıklar

Beş yıl aradan sonra terör örgütü DEAŞ tarafından servis edilen, örgüt lideri Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen görüntüler, yabancı medyanın gündeminde öne çıkan konu oldu.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 11:31..
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ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Sri Lanka’daki terör saldırılarını üstlendiğini açıkladıktan sonra medyadaki konuşulurluğu artan terör örgütü DEAŞ liderine ait olduğu iddia edilen bir video, özellikle ABD medyasında sıklıkla paylaşıldı.

WSJ, Sri Lanka’daki saldırıları gerçekleştiren teröristlerin DEAŞ tarfından eğitildiği söylentilerinin öne çıkan bir manşete, ana sayfasında yer vrdi. Gazetenin gündemindeki diğer bir konu ise Google Alphabet Inc.’in yılın ilk çeyreğindeki gelirlerinin, analistlerin tahminlerinin gerisinde kalması oldu.

Dünya manşetlerinde öne çıkan başlıklar

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

Beş yıldan aradan sonra tekrar ortaya çıkan, DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen yeni görüntüleri paylaşan NYT, Bağdadi’nin, DEAŞ’ın öldürülen üyelerinin intikamının alınacağını söylemlerinin manşete taşıdı.

Dünya manşetlerinde öne çıkan başlıklar

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

DEAŞ’ın yayın kanalı tarafından beş yıldan sonra ilk defa paylaşılan, örgüt lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin intikam planlarını aktardığı görüntüler, Guardian’ın da gündemindeydi.

Dünya manşetlerinde öne çıkan başlıklar

 

İNGİLTERE – THE INDEPENDENT

Independent da, Bağdadi’nin görüntüleri ana sayfaya taşıyan mecralardan oldu.

Dünya manşetlerinde öne çıkan başlıklar

 

İNGİLTERE – FINANCIAL TIMES

FT, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar ve muafiyetten faydalanan devletlere yönelik ayrıcalıkların kaldırılmasından sonra İran ekonomisinin çöküşünün duyuran bir analizi ana sayfasından paylaştı.

Dünya manşetlerinde öne çıkan başlıklar

 

İRAN – IRAN DAILY

İranlı yetkililer tarafından yapılan, myaptırım kararı petrol piyasalarının dengesini bazacak açıklamalarını gündeme getiren İranlı gazete, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in, İran’ın Orta Doğu’daki dengeyi sağlayan bir güç olduğuna yönelik söylemlerine de yer verdi.

Dünya manşetlerinde öne çıkan başlıklar

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