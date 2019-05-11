Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır

Türk mutfağının leziz tatlarından, Ramazan'ın sembollerinden pide, bu yıl 2 lira 50 kuruş. Asıl ağır olansa iftara dakikalar kala kuyrukta beklemek.
Kan şekerimizin dibi gördüğü, susuzluğun çöllerdeki Mecnun gibi hissettirdiği o anlarda zaten geçmeyen zaman, kuyrukta hiç geçmez. Bir de "Ya kalmazsa" gerginliği ile bitap düşülen o anlar...
FIRIN KUYRUĞUNA SON, EVDE PİDE YAPABİLİRSİNİZ
Evinizde kendi ellerinizle hazırlayıp hem zamanınızı değerlendirebileceğiniz hem de mutfak ekonominize katkı sağlayabileceğiniz bir çalışma için kolları sıvadık; "Pide nasıl yapılır"ın haberini yaptık.
Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır VİDEO
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