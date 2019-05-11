taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9828
Euro
6.7261
Altın
1286.01
Borsa
88533.4
Gram Altın
247.449

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır

Ramazan'ın vazgeçilmezi pideyi kendi mutfağınızda yapmaya hazır mısınız?

Haber Merkezi | 11.05.2019 - 13:12..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş
Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır

Türk mutfağının leziz tatlarından, Ramazan'ın sembollerinden pide, bu yıl 2 lira 50 kuruş. Asıl ağır olansa iftara dakikalar kala kuyrukta beklemek.

Evde Ramazan pidesi nasıl yapılır

Kan şekerimizin dibi gördüğü, susuzluğun çöllerdeki Mecnun gibi hissettirdiği o anlarda zaten geçmeyen zaman, kuyrukta hiç geçmez. Bir de "Ya kalmazsa" gerginliği ile bitap düşülen o anlar...

FIRIN KUYRUĞUNA SON, EVDE PİDE YAPABİLİRSİNİZ

Evinizde kendi ellerinizle hazırlayıp hem zamanınızı değerlendirebileceğiniz hem de mutfak ekonominize katkı sağlayabileceğiniz bir çalışma için kolları sıvadık; "Pide nasıl yapılır"ın haberini yaptık.

Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır VİDEO

NEFİS YEMEKLER İÇİN NEFİSYEMEK.COM

Evde Ramazan pidesinin detayları ve birçok başka yemek için nefisyemek.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Nefisyemek.com'un sosyal medya hesapları

Instagram: nefisyemekcom
Facebook: nefisyemekcom
Twitter: nefisyemekcom

Ayrıca Nefisyemek.com'un uygulamasını mobil cihazınıza indirerek de birbirinden güzel yemeklerin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Uygulamayı indirmek için: Android, IOS

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

YSK İstanbul seçimleri için takvimini ilan etti

179
Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

Defne Özkan dolandırıcı çıktı iddiası

80
Putin hokey maçında yere düştü

Putin hokey maçında yere düştü

59
Mkhitaryan Avrupa Ligi finalinde oynayamayacak

Mkhitaryan Avrupa Ligi finalinde oynayamayacak

59
Rusya'nın en yaşlı kişisi 123 yaşında öldü

Rusya'nın en yaşlı kişisi 123 yaşında öldü

46
Antalya'da masalsı Hint düğünü

Antalya'da masalsı Hint düğünü

42
AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

AA muhabirini arama çalışmaları yeniden başladı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir