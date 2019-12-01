Rusya YPG ile komşu oldu

Suriye'deki sözde müttefikimiz Rusya, Türkiye'ye Soçi mütabakatında verdiği sözleri yerine getirmemeye devam ediyor...

Rus askeri polisi Fırat nehri doğusundaki bölgede bulunan Amude kentinde YPG'ye ait eski bir okulu üs olarak kullanmaya başladı.

Rus güçlerinin binada konuşlandığı ve bayrak direklerinden birine Rusya bayrağının çekildiği görüldü.

YPG İLE KOMŞU OLDULAR

Rus güçlerin konuşlandığı binanın hemen karşısında YPG güçlerine ait bir bina bulunuyor. Örgüte ait bayrakların çekili olduğu bu binada YPG mensuplarının olduğu görülüyor.