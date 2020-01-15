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Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişinin başvurduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber | 15.01.2020 - 12:39..
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Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1 milyonu aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler Kongresi'ne katıldı.

Burada kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Belediyecilik konusunda son 17 yılda önemli adımların atıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni projelerle Türkiye'nin hak ettiği yere taşınacağını söyledi.

1 MİLYON 92 BİN 741 BİN BAŞVURU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100 bin sosyal konut projesine yapılan başvuruların sayısını da açıkladı.

Erdoğan, "100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvurdu." dedi.

Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1 milyonu aştı

Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1 milyonu aştı ViDEO

ŞEHİR YÖNETİMLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Dün şehir yönetimleri en temel ihtiyaçları karşılayamaz durumdaydı. Bugün akıllı belediyeciliği konuşuyoruz.

Her yeni dönem beraberinde yeni talepleri, yeni ihtiyaçları getiriyor.

Ülkemiz son 17 yılda yaşadığı değişim, gelecek için büyük hedeflere bakabilmemizi sağlıyor.

Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1 milyonu aştı


DÜNKÜ MESELEMİZ PATLAYAN ÇÖPLÜKLERDİ

Dünkü meselemiz patlayan çöplüklerdi, bugünkü meselemiz sıfır atık yönetimi.

Çağının ötesine geçemeyen şehirler bir süre sonra cazibelerini yitirmeye mahkumdur.

Şahsiyeti olmayan insanı ötelemeyen bir şehrin aklı da olmaz. Kapı komşusunun halini bilmeyen bir şehir, ruhunu kaybetmiş demektir.

Bizim hem akıllı hem medeniyet sembolü şehirlere ihtiyacımız var.

Türkiye, akıllı şehirler konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

Sosyal konut projesine başvuru sayısı 1 milyonu aştı


SOSYAL KONUT PROJESİNE BAŞVURANLARIN SAYISI

Söylenen neydi? Konut satışı olmuyor. Eğer siz güven verirseniz, halkım gelir sizden konut alır.

100 bin sosyal konut projesine 1 milyon 92 bin 741 kişi başvurdu.

Biz ülkemizin teknoloji çöplüğü olarak görmek istemiyoruz. Birbiriyle uyumlu teknoloji konusunda gereken her türlü tedbiri almak zorundayız.

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİNE KULP TAKMAYA ÇALIŞANLAR...

Türkiye'nin otomobili gibi bir projeye bile kulp takma yarışına girenleri gördük.

NE YAPSAK İSTEMEZÜK DİYORLAR

Peki yapılana karşı çıkanlar bunun yerine daha iyisini daha büyüğünü mü teklif ediyor. Hayır.

Her şeye karşı çıkmanın adı ne siyasettir, ne memleket sevgisidir ne millet aşkıdır.

Sadece istemezük diyorlar.

Marmaray'ı yaptık. Allah'tan denizin altından gidiyor. Denizin üstünden çıksa, ona da istemezük derlerdi. İş bitti açılışa geldiler.

O günden bugüne Marmaray'dan 440 milyon insan geçti."

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