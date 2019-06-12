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Podoloji nedir

Podoloji, ayak bilimi anlamına gelir. Uzmanlar ve podoloji estetisyenler tarafından uygulanır.

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Podoloji, latince bir kelimedir. PODO (ayak) ve LOJİ (bilim) kelimelerinden oluşur. Ayak hastalıklarının tedavisi ve bakımı üzerinde yoğunlaşır.

UZMANLAR TARAFINDAN YAPILIR

Podoloji estetisyenler ve bu konuda eğitim almış uzmanlar, sadece bu yöntemleri uygulama hakkına sahip olurlar.  Bu, hem önleyici, hem iyileştirici, hem de tedavi edici bir yöntemdir.

Podoloji nedir

PODOLOJİ UYGULAMA HZİMETLERİ

Podoloji, genellikle batık tırnak, diyabetik ayak, nasırlı ayak, mantar hastalığı rehabilitasyonu ve aşırı terleyen ayaklar için uygulanabilir.

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