Zeynep Bastık, evleniyor

Son dönemde yıldızı parlayan Zeynep Bastık, yuvasını kurmaya hazırlanıyor.

ÇİFTLİKTE GELİN OLACAK

Tüm yaz boyunca konserden konsere koşan ve geçtiğimiz aylarda yer aldığı reklam filmiyle 2 milyon lirayı cebine koyan ünlü şarkıcı, servetlik kazancına rağmen şaşaalı bir düğün istemiyor.

Nişanlısı Tolga Akış ile Haziran'da evleneceğini açıklayan 26 yaşındaki popçunun lüks bir otel yerine İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte dünyaevine gireceği öğrenildi. Bastık, ailesiyle yakın dostlarının katılacağı sade düğün töreniyle bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek.