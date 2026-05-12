A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İsviçre maçı biletleri satışta

Türkiye Basketbol Federasyonu, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye-İsviçre maçının biletlerini satışa çıkardı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu 6. ve son haftasında İsviçre'yi konuk edeceği karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadelenin biletlerini basketbolseverler, Biletix üzerinden alabilecek.

BİLET FİYATLARI

Saha içi 3. sıra-3 bin lira

VIP-Bin lira

1. Kategori-600 lira

2. Kategori-400 lira

3. Kategori-300 lira

4. Kategori-200 lira

Kaynak: Ensonhaber