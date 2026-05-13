A Milli Erkek Hentbol Takımı, Norveç'e mağlup oldu
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turu ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenildi.
Gjovik kentindeki Olimpik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Norveç, 23-20 önde geçti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, maçı 43-30 kazandı.
RÖVANŞ ANKARA'DA
Karşılaşmanın rövanşı 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da oynayacak.
MİLLİLER, İLK PEŞİNDE
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Norveç'i elemesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak.
