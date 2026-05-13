A Milli Erkek Hentbol Takımı, Norveç'e mağlup oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turu ilk maçında deplasmanda Norveç'e 43-30 yenildi.

2027 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 3. turu ilk maçında Norveç ile A Milli Erkek Hentbol Takımı karşı karşıya geldi.

Gjovik kentindeki Olimpik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Norveç, 23-20 önde geçti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, maçı 43-30 kazandı.

RÖVANŞ ANKARA'DA

Karşılaşmanın rövanşı 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da oynayacak.

MİLLİLER, İLK PEŞİNDE

A Milli Erkek Hentbol Takımı, Norveç'i elemesi halinde tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak.

