A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin’i 3-2 mağlup etti

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin ile karşılaştı.

MİLLİLER VNL’DE KRİTİK GALİBİYET ALDI

Karşılaşma Millilerimizin 3-2'lik galibiyetiyle son buldu.

İlk iki seti kaybetmesine rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Türkiye, VNL'deki 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. Arjantin ise 5. yenilgisini yaşadı.

Ay-yıldızlılar, ikinci haftanın dördüncü ve son maçında bugün TSİ 17.30'da Belçika ile karşılaşacak.