A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin’i 3-2 mağlup etti
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasındaki üçüncü maçında Arjantin'i 3-2 yendi.
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2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında A Milli Erkek Voleybol Takımı, Arjantin ile karşılaştı.
MİLLİLER VNL’DE KRİTİK GALİBİYET ALDI
Karşılaşma Millilerimizin 3-2'lik galibiyetiyle son buldu.
İlk iki seti kaybetmesine rağmen karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Türkiye, VNL'deki 7. maçında 4. galibiyetini elde etti. Arjantin ise 5. yenilgisini yaşadı.
Ay-yıldızlılar, ikinci haftanın dördüncü ve son maçında bugün TSİ 17.30'da Belçika ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)