A Milli Futbol Takımı, Avustralya maçına hazırlanıyor
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya ile 14 Haziran Cumartesi günü karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
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Türkiye'nin 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor.
Arizona'da kampta olan A Milli Futbol Takımı'nda Kenan Yıldız, takımdan ayrı çalıştı.
ÇALIŞMA ÖNCESİ KISA TOPLANTI
Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen çalışma öncesinde kısa bir toplantı yapıldı.
Isınma koşularının ardından pas çalışması yapan futbolcular idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalıştı.
Ay-Yıldızlılar yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)