A Milli Futbol Takımı, dayanıklılık testinden geçti

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki testler, sahada ve fitness salonunda yapıldı.

DAYANIKLILIK TESTİ GEÇİLDİ

Millilere fitness salonunda kuvvet, esneklik ve sıçrama, sahada ise laktat ve dayanıklılık testleri uygulandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella ile ekibi de testler sırasında hazır bulundu.

ÇALIŞMALAR PERŞEMBE DEVAM EDECEK

Ay-yıldızlı takım, çalışmalarına 28 Mayıs Perşembe günü devam edecek.