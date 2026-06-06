A Milli Futbol Takımı, Venezuela maçı hazırlıklarını tamamladı

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Dünya Kupası öncesinde son hazırlık maçında 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Venezuela ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla bitirdi.

İLK 15 DAKİKA BASINA AÇIK YAPILDI

Florida Blue Training Center'da Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılıp top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik üzerinde duruldu.

KENAN YILDIZ TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Antrenmanda Kenan Yıldız takımdan ayrı olarak çalıştı. Ferdi Kadıoğlu ise ilk bölümden sonra ayrı çalışma yaptı.

HAZIRLIK MAÇI YARIN

A Milli Futbol Takımı, 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00'de Inter Miami CF Stadyumu'nda Venezuela ile mücadele edecek.