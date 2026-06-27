A Milli Futbol Takımı yurda döndü
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan A Milli Futbol Takımı, Türkiye'ye döndü.
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Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan A Milli FUtbol Takımımız, Avustralya ve Paraguay yenilgilerinin ardından turnuvadan üzücü bir şekilde elendi.
MİLLİLER YURDA DÖNDÜ
Milliler, üçüncü ve son maçında ABD'yi 3-2 yendiği müsabakanın ardından Los Angeles'ten hareket eden özel uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.
Genel Havacılık Terminali'nden çıkan A Milli Takım kafilesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.
A Milli Takım, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrıldı. Bazı futbolcular teknik heyetten izin alarak yurda dönüş yapan kafilede yer almadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)