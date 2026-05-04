A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçlarının saatleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D grubunda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek.

MİLLİLER İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK

11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde oynanacak dev organizasyon öncesinde millilerin, iki hazırlık maçına çıkacağı duyurulmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şimdi de ay-yıldızların oynayacağı maçların stadyumlarını ve saatlerini duyurdu.

ÖNCE İSTANBUL'DA SONRA MIAMI'DE OYNANACAK

Buna göre, Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşması, 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Venezuela -Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAĞI MAÇLAR

14 Haziran Pazar

TSİ 07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver - Kanada)

20 Haziran Cumartesi

TSİ 06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area)

26 Haziran Cuma

TSİ 05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadyum)