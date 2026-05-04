A Milli Futbol Takımı'nın hazırlık maçlarının saatleri belli oldu
A Milli Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Kuzey Makedonya ve Venezuela ile oynayacağı özel maçlara ev sahipliği yapacak stadyumlar ve karşılaşmaların başlama saatleri netleşti.
A Milli Futbol Takımı, play-off finalinde deplasmanda Kosova’yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aranın ardından Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı.
Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D grubunda Avustralya, Paraguay ve ABD ile mücadele edecek.
MİLLİLER İKİ HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde oynanacak dev organizasyon öncesinde millilerin, iki hazırlık maçına çıkacağı duyurulmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) şimdi de ay-yıldızların oynayacağı maçların stadyumlarını ve saatlerini duyurdu.
ÖNCE İSTANBUL'DA SONRA MIAMI'DE OYNANACAK
Buna göre, Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşması, 1 Haziran Pazartesi günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.
Müsabaka saat 20.30'da başlayacak.
Venezuela -Türkiye karşılaşması ise 6 Haziran Cumartesi günü ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale kentindeki Inter Miami FC Stadyumu'nun ev sahipliğinde yerel saatle 18.00'de (TSİ 01.00, 7 Haziran Pazar) oynanacak.
TÜRKİYE'NİN DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAĞI MAÇLAR
14 Haziran Pazar
TSİ 07.00 Avustralya - Türkiye (BC Place Vancouver - Kanada)
20 Haziran Cumartesi
TSİ 06.00 Türkiye - Paraguay (San Francisco Bay Area)
26 Haziran Cuma
TSİ 05.00 Türkiye - ABD (Los Angeles Stadyum)