A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta'yı farklı geçti
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup son maçında konuk olduğu Malta'yı 3-0 mağlup etti.
2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 6. ve son maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, Malta deplasmanına çıktı.
Ay-Yıldızlılar, 7. dakikada Alexandra Gatt'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
38. dakikada Ece Türkoğlu'nun fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkartan milliler soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İkinci yarıda üstün oyununa devam eden Türkiye, Selen Gül Altunkulak'ın 52. dakikadaki golüyle durumu 3-0 yaptı.
Karşılaşmanın devamında başka gol olmadı ve A Milli Kadın Futbol Takımı sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
KURA ÇEKİMİ 18 HAZİRAN'DA
Daha önce organizasyonda play-off oynamayı garantileyen Ay-Yıldızlılar böylece grubunu 13 puanla 2. sırada tamamladı.
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk tur kura çekimi 18 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk tur karşılaşmaları 5-13 Ekim tarihlerinde yapılacak.
Bu turu geçen takımlar ise ikinci tur play-off aşamasına yükselecek.