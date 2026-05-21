A Milli Kadın Voleybol Takımı, AeQuilibrium Kupası'nda mücadele edecek
AIA AeQuilibrium Kupası'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı; Polonya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın İtalya'da başlayacak AIA AeQuilibrium Kupası'nda mücadele edecek.
2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında Cenova kentinde yapılan turnuvada ay-yıldızlı ekip, Polonya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.
MİLLİLERİN MAÇLARI
Milli takımın yer aldığı ve 24 Mayıs tarihine kadar sürecek organizasyonun maç programı (TSİ) şu şekilde:
Yarın:
18.00 Polonya-Türkiye
23 Mayıs Cumartesi:
22.00 İtalya-Türkiye
24 Mayıs Pazar:
18.00 Türkiye-Sırbistan
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)