A Milli Kadın Voleybol Takımı, AeQuilibrium Kupası'nda mücadele edecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın İtalya'da başlayacak AIA AeQuilibrium Kupası'nda mücadele edecek.

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) hazırlıkları kapsamında Cenova kentinde yapılan turnuvada ay-yıldızlı ekip, Polonya, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

MİLLİLERİN MAÇLARI

Milli takımın yer aldığı ve 24 Mayıs tarihine kadar sürecek organizasyonun maç programı (TSİ) şu şekilde:

Yarın:

18.00 Polonya-Türkiye

23 Mayıs Cumartesi:

22.00 İtalya-Türkiye

24 Mayıs Pazar:

18.00 Türkiye-Sırbistan