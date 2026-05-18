A Milli Kadın Voleybol Takımı, basınla buluştu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 yılındaki ilk sınavını Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından düzenlenen Milletler Ligi'nde (VNL) verecek. Milliler, organizasyon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Etkinlikte sporcular ve teknik heyetin yanı sıra Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alparslan da hazır bulundu.

"YOĞUN BİR SEZON VAR"

Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Mustafa Alparslan, yaptığı konuşmada, "Önümüzde oldukça yoğun bir sezon var. Çok heyecanlıyız. Yoğun bir takvimimiz var. Takımımız ilk olarak 22-24 Mayıs tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek olan turnuvaya katılacak. Ardından VNL ilk etabında Brezilya'ya gidilecek. 3-7 Haziran tarihlerinde ise Milletler Ligi'nde sahaya çıkacağız. Milletler Ligi'ndeki haftayı 17-21 Haziran tarihlerinde Ankara'da geçireceğiz. 3. haftada ise Japonya'ya gideceğiz. Netice olarak inşallah finallere kalacağız. 21 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde ev sahipliğini yapacağımız İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası ile yolumuza devam edeceğiz. Bu süreçte Akdeniz Oyunları da var. Bunun alakalı detayları da sizlerle ilerleyen zamanda paylaşacağız." diye konuştu.

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, milllilerin iyi bir seviyede olduğunu dile getirerek, "Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Benim için Filenin Sultanları'yla birlikte 4. yaz. Teknik ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sezona benden önce başladılar. Kendi kulübümün takvimi dolayısıyla aralarına geç katılabildim. Geldiğimde takımın seviyesinin çok iyi olduğunu gördüm. Bu takımla ve aramızdaki genç oyuncularla birlikte çalışmaktan çok büyük keyif alıyorum. Diliyorum ki yaz boyunca da iyi işler çıkartabiliriz. İtalya'daki turnuva ile başlayacağız. İtalya'da seviye gerçekten çok yüksek olacak, bunun farkındayız. Güçlü takımlarla oynayacağız. Günbegün hem oyun tempomuzu hem de seviyemizi artırarak çok güzel bir yaz geçirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

"DİLİYORUZ Kİ HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEĞİMİZ BİR YAZ OLACAK"

Güçlü bir ekibe sahip olduklarını aktaran Santarelli, "Yazın ikinci bölümünde ise VNL Ligi finalleri ve Avrupa Şampiyonası var. Aslında yazın sonunu düşünmek, konuşmak doğru olmaz. Oyunumuzu ve seviyemizi günbegün artırarak hayallerimize ulaşmak istiyoruz. Tabii ki başarmak istediğimiz çok şey var. Bunu başaracak güce sahip olduğumuzun farkındayız. Dünyadaki ve Avrupa'daki takımların seviyesinin farkındayız. Onlarla mücadele etmek için var gücümüzle çalışacağız ve savaşacağız. Diliyoruz ki hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz bir yaz olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

"ZOR BİR LİG SEZONUNDAN ÇIKTIK"

Zorlu bir sezonun ardından Milli Takımda bir araya geldiklerini aktaran İlkin Aydın, "Gerçekten zor bir lig sezonundan çıktık. Hepimizin yaklaşık 10 günlük bir dinlenme süremiz oldu. Şu anda yavaş yavaş toplanıyoruz. Evet, genç bir takımız ama İtalya'da birbirimizi tanımak için daha fazla zamanımız olacağını düşünüyorum. Geçen sene de yine genç bir ekiple katılmıştık ve 4'te 4 yapmıştık. Bu yıl da umarım bizim için keyifli olur. Biz de milli formayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." dedi.

HER HAFTA 4 MAÇ

Ay-yıldızlılar, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Milliler, Voleybol Milletler Ligi'nin ilk haftasında 3-7 Haziran tarihleri arasında Brezilya'da, ikinci haftasında 17-21 Haziran tarihleri arasında Ankara'da, üçüncü haftasında da 8-12 Temmuz tarihleri arasında Japonya'da mücadele edecek.