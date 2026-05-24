A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya mağlup oldu
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamındaki AeQuilibrim Kupası ikinci maçında ev sahibi İtalya'ya 3-1 yenildi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamındaki AeQuilibrim Kupası ikinci maçında ev sahibi İtalya'yla kozlarını paylaştı.
Milliler, Cenova kentindeki Pala Sport Salonu'nda oynanan karşılaşmayı 25-23, 20-25, 25-13 ve 25-17'lik setlerle 3-1 kaybetti.
RAKİP SIRBİSTAN
Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki üçüncü ve son maçında bugün TSİ 18.00'de Sırbistan ile karşılaşacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)