A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı devirdi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) üçüncü ve son etap olan Japonya etabının üçüncü maçında ev sahibi Japonya ile karşı karşıya geldi.

Japonya Voleybol Milli Takımı'nın başında tecrübeli Türk Antrenör Ferhat Akbaş yer aldı.

Osaka kentinde bulunan Asue Arena'da oynanan mücadelenin ilk setini Filenin Sultanları 25-22 kazandı.

İkinci seti Japonya 25-22 kazandı.

Üçüncü ve çekişmeli geçen bu sette Ay-yıldızlılar 25-22 ile dördüncü sete 2-1 önde girdi.

Dördüncü ve son sette Filenin Sultanları önde götürdüğü seti 25-22 ile kazandı ve mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

FİNALLERE KALDIK

2026 FIVB Milletler Ligi’nde mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncü haftada ev sahibi Japonya’yı 3-1 mağlup ederek Çin’de düzenlenecek VNL Finalleri’ne katılmaya hak kazandı.

SIRADAKİ RAKİP TAYLAND

Daniele Santarelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonda sıradaki rakibi Tayland ile mücadele edecek.

Tayland ile olan mücadelemiz 12 Temmuz Pazar günü TSİ 09:30'da gerçekleşecek.

Sıralamada 4. basamakta bulunan Filenin Sultanları, 2026 Milletler Ligi'nde oynadığı 11 karşılaşmada 22 puan topladı.

FİNALLER 22-26 TEMMUZ'DA

3. haftanın sonunda en iyi sekiz takım çeyrek finallere yükselirken, sonuncu olan takım yerini bu yıl yarışmayan en yüksek FIVB sıralamasına sahip takıma bırakacak.

Öte yandan finallere ev sahipliği yapacak Çin eğer ilk aşamayı ilk sekiz arasında bitiremezse, ilk yedi takım katılmaya hak kazanacak ve Çin takımı 8. sırada yer alacak.

Finaller 22-26 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çin'in Makao kentinde düzenlenecek.