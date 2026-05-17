A Milli Takım hazırlık maçları şifresiz yayınlanacak: İşte kanalı

Amerika kıtasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na damga vurmak isteyen A Milli Futbol Takımı, kadrosunu ve form durumunu test etmek için sahaya çıkıyor.

Önce Kuzey Makedonya, ardından Venezuela ile kozlarını paylaşacak olan millilerin yayıncı kuruluşu açıklandı.

İşte karşılaşmaların oynanacağı tarihler, saatler ve canlı yayınlanacağı o kanal...

HAZIRLIK MAÇLARI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Ay-yıldızlı ekibimizin Kuzey Makedonya ve Venezuela ile yapacağı birbirinden zorlu iki karşılaşma, tamamen şifresiz olarak ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Ay-yıldızlı ekibimiz, hazırlık programının ilk ayağında Makedonya'yı kendi evinde ağırlayacak.

İstanbul'daki Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde taraftarının büyük desteğiyle sahaya çıkacak olan millilerimizin bu ilk ciddi sınavı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

İstanbul'daki mücadelenin ardından rotasını Amerika kıtasına çevirecek olan A Milli Takımımız, ikinci hazırlık karşılaşmasında Venezuela ile kozlarını paylaşacak.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan DRV PNK Stadium'un ev sahipliği yapacağı bu zorlu viraj, 6 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

Türkiye'deki futbolseverlerin gece yarısı ekran başında takip edeceği dev müsabakanın başlama saati ise Türkiye saati ile 01.00 olarak açıklandı.