A Milli Takım'ın Dünya Kupası forma numaraları belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Takım futbolcularının forma sırt numaraları belli oldu.
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A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'ndaki 26 kişilik nihai kadrosu geçtiğimiz gün açıklanmıştı.
Oyuncularımızın dev organizasyonda giyeceği forma numaraları da açıklandı.
Ay-yıldızlıların kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Dünya Kupası boyunca 10 numaralı formayla sahaya çıkacak.
Genç yıldızımız Arda Güler ise 8 numaralı formanın sahibi oldu.
FORMA NUMARALARI DA NETLEŞTİ
A Milli Takım'da kaleci Mert Günok 1 numaralı formayı giyecek. Altay Bayındır'a 12, Uğurcan Çakır'a ise 23 numaralı forma verildi.
Juventus forması giyen Kenan Yıldız, Dünya Kupası'nda 11 numarayla mücadele edecek.
Barış Alper Yılmaz 21, Orkun Kökçü 6, İsmail Yüksek ise 16 numaralı formayı taşıyacak.
İşte millilerimizin forma numaraları...
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi