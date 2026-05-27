A Milli Takım'ın rakibi ABD'nin Dünya Kupası kadrosu açıklandı
2026 FIFA Dünya Kupası ev sahiplerinden ABD, turnuvada mücadele edeceği kadroyu duyurdu.
Futbol tarihinde ilk kez 48 takımın yer alacağı 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da başlayacak ve 19 Temmuz’da sona erecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'ndaki rakiplerinden olan ve turnuvanın ev sahiplerinden ABD'nin 26 kişilik turnuva kadrosu açıklandı.
ABD'NİN KADROSU
Teknik Direktör Mauricio Pochettino'nun belirlediği 26 kişilik aday kadroda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Matt Freese (NYCFC), Matt Turner (New England Revolution), Chris Brady (Chicago Fire)
Savunma: Chris Richards (Crystal Palace), Tim Ream (Charlotte FC), Mark McKenzie (Toulouse), Auston Trusty (Celtic), Miles Robinson (FC Cincinnati), Antonee Robinson (Fulham), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach), Max Arfsten (Columbus Crew)
Orta saha: Tyler Adams (Bournemouth), Weston McKennie (Juventus), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Christian Pulisic (Milan), Tim Weah (Marsilya), Malik Tillman (Bayer Leverkusen), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach), Brenden Aaronson (Leeds United), Alejandro Zendejas (Club America)
Forvet: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Haji Wright (Coventry City)
ABD'NİN MAÇLARI
Ev sahibi ülke ilk maçını 13 Haziran TSİ 04.00'te Paraguay ile oynarken, 19 Haziran TSİ 22.00'de Avustralya ile karşı karşıya gelecek.
Gruptaki son maçında ise 26 Haziran saat 05.00'te Türkiye ile karşılaşacak.