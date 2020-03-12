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AB, ABD'nin seyahat kısıtlamasına tepkili

Konsey Başkanı Charles Michel, "Ekonomik yıkım engellenmeli" diye konuştu.

AA | 12.03.2020 - 12:28..
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Avrupa’dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya alacaklarını açıklaması tepkiyle karşılandı.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Trump'ın kararını bugün gözden geçireceklerini belirtti.

AB'NİN GÜNDEMİ SEYAHAT KISITLAMASI

"Ekonomik yıkım engellenmeli." ifadesini kullanan Michel, Avrupa'nın koronavirüsle mücadele için gerekli tüm önlemleri aldığının altını çizdi.

Michel, Avrupa'nın, virüsün yayılmasını engellemeye çalışmanın yanı sıra araştırmaya da destek verdiğini kaydetti.

AB, ABD'nin seyahat kısıtlamasına tepkili

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