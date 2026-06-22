AB, Ben-Gvir'in 'Lübnan yansın' ifadesini şiddetle kınadı

İsrail'de provokatif söylem ve eylemleriyle bilinen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, bu sefer umduğunu bulamadı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Dış İlişkiler Komisyonu Sözcüsü Anouar el Anouni, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"KINADIĞIMIZI AÇIKÇA İFADE ETMEK İSTERİM"

Ben-Gvir'in Lübnan'a ilişkin ifadelerinin sorulması üzerine el Anouni, "Bu söylemi en güçlü şekilde kınadığımızı açıkça ifade etmek isterim." dedi.

"SPEKÜLASYON YAPMAYACAĞIM"

El Anouni, Ben-Gvir'e yönelik yaptırım konusunun son düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme geldiğini ancak oy birliği bulunmadığını anımsatarak, "Bundan sonraki adımlara ilişkin herhangi bir öngörüde bulunmayacağım veya spekülasyon yapmayacağım." diye konuştu.

AB'nin Lübnan'ın ve halkının yanında olduğunun altını çizen el Anouni, Lübnan'ın seçmediği bir savaşın ağır bedelini ödediğini, halkının çok uzun süredir ve fazlasıyla acı çektiğini dile getirdi.

LÜBNAN'DAN ÇEKİLME ÇAĞRISI

El Anouni, AB'nin İsrail'e, Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı doğrultusunda güçlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulunduğunu yineledi.

AB'nin Lübnan halkına acil yardım ve destek sağlamayı sürdüreceğini de vurgulayan el Anouni, güvenlik ve savunma alanında da Lübnan'ın güvenliği ve istikrarına olan bağlılıklarını teyit etti.

LÜBNAN'IN YANMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNMUŞTU

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Lübnan'da saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail askerlerinin Hizbullah saldırısında öldürülmesinin ardından ABD-İran mutabakatına rağmen Lübnan'ın yanması gerektiğini ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiğini" savunmuştu.

"CEHENNEMİN KAPILARINI AÇIN"

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de 4 İsrail askerinin öldürüldüğünü kaydederek Lübnan'a saldırıların artırılmasını istemiş, "Cehennemin kapılarını açın." ifadesini kullanmıştı.