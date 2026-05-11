AB, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım konusunda uzlaştı

Tarihi karar...

Avrupa Birliği'nde (AB), Fransa ve İsveç'in işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki "yerleşim yerleriyle" yapılan ticaretin yasaklanması ya da kısıtlanmasına yönelik önerisi ele alındı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yönelik yaptırım önerileri konusunda siyasi anlaşma sağlanmasını umduğunu dile getirdi.

İŞGALCİ İSRAİLLİLERE YAPTIRIM KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Kallas, bu açıklamadan kısa bir süre sonra AB dışişleri bakanlarının, Filistin topraklarını gasbeden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillilere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu.

Kallas, Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yaptı.

"BAKANLAR ONAY VERDİ"

AB dışişleri bakanlarının, ayrıca Hamas’ın önde gelen isimlerine yönelik yeni yaptırımlar konusunda da anlaşmaya vardığını kaydeden Kallas, "Bakanlar, Filistinlilere yönelik şiddet nedeniyle İsrailli yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına onay verdi." ifadesini kullandı.

Kallas, "tıkanıklık döneminden somut adım dönemine geçilmesinin zamanının geldiğinin", aşırıcılık ve şiddetin sonuçlarının olduğunun altını çizdi.

İSRAİL'İN İŞGAL POLİTİKALARI

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da hemen her gün Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

Bu saldırılarda Ekim 2023'ten bu yana artış yaşanıyor.

Filistin resmi makamlarının verilerine göre söz konusu dönemde 1150'den fazla Filistinli hayatını kaybederken yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.



