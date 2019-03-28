AB, Fitch'e ceza kesti

Namaz kılar gibi yaptı ayakkabıyı çalıp kaçtı

1 Sırbistan'da köy okulu tek öğrenci için eğitim veriyor Sırbistan'da Dukat köyünde, okula çağına gelen kız öğrenci için daha önce kapanan okul, bu sene yeniden eğitime başladı.

2 Filistinli Şeyma'nın hayali gerçek olacak İsrail, Gazze'ye başlattığı hava saldırılarında sadece evleri değil umutları da yıkmak istedi. Filistinliler ise yapacakları düğünle İsrail'e "hayallerimizi yıkamazsın" mesajı göndermeye hazırlanıyor.

3 Apple Watch'un EKG özelliği Avrupa ülkeleri için yayınlandı Apple, yeni yayınladığı WatchOS güncellemesi ile EKG özelliğini Avrupa ülkelerine getirdi.

4 Fatih Terim: İki kupayı da kazanacağız Öğrencileriyle bir toplantı yapan Fatih Terim, 8'de 8 yapmaları durumunda mutlu sona ulaşacaklarını söyledi. Terim ayrıca Türkiye Kupası'nın da kazanılmasını istedi.

5 Sırbistan'da köy okulu tek öğrenci için eğitim veriyor Sırbistan'da Dukat köyünde, okula çağına gelen kız öğrenci için daha önce kapanan okul, bu sene yeniden eğitime başladı.

6 Bangladeş'te bir kadın mide ağrısıyla gidip bebek doğurdu Bangladeş'te bir kadın, bir ay önce doğum yaptı. Mide ağrısıyla hastaneye giden kadın, çift rahimli olduğunu öğrendi ve hastanede bir bebek daha dünyaya getirdi.