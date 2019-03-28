taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.51215
Euro
6.22735
Altın
1307.56
Borsa
92398.1
Gram Altın
232.619

AB, Fitch'e ceza kesti

AB, kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e, düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle 5.13 milyon euro ceza kesti.

AA | 28.03.2019 - 11:56..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş

AB'nin sermaye piyasaları düzenleme kurumu ESMA'dan yapılan açıklamada, kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e, AB düzenlemelerini ihlali gerekçesiyle 5.13 milyon euro ceza verildiği bildirildi.

ÇIKAR ÇATIŞMASINI ÖNLEMEYE YÖNELİK KURALLARI İHLAL ETTİ

Açıklamada, söz konusu cezanın, Haziran 2013-Nisan 2018 döneminde Fitch'in, İngiltere, Fransa ve İspanya'daki iştiraklerinin çıkar çatışmasını önlemeye yönelik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle verildiği kaydedildi.

AB, Fitch'e ceza kesti

ESMA, 2016 yılında da kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'e, düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle 1.37 milyon euro para cezası vermişti.

Kurum, 2017 yılında kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'e, benzer biçimde 1.24 milyon euro ceza kesmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

Fikret Orman'ın ziyareti Beşiktaşlıları kızdırdı

156
Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

241
The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

The Guardian'dan tehdit dolu Türkiye yazısı

131
Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

Bankalar Hadise'ye kredi vermiyor

34
PKK elebaşlarına yönelik operasyonun ayrıntıları

PKK elebaşlarına yönelik operasyonun ayrıntıları

76
Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

45
Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir