AB, ithal tıbbi cihazlardaki vergileri kaldırdı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ihtiyaç duyulan ithal tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki KDV ve gümrük vergilerinin kaldırıldığını bildirdi.

"HASTANELERİN İHTİYACI VAR"

Von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs krizi nedeniyle özellikle hastanelerin çeşitli ekipmanlara ihtiyacı olduğunu anımsattı.

BİR SÜRE İÇİN TIBBİ CİHAZLAR VERGİDEN MUAF OLACAK

Tıbbi malzemelerin fiyatlarını daha makul hale getirmeyi amaçladıklarını belirten Von der leyen, "İthal tıbbi cihaz ve ekipmanlardaki bazı vergilerin bir süre için kaldırılmasına karar verdik." açıklamasını yaptı.

SÜRE UZATILABİLİR

Von der Leyen, ithal solunum cihazı, test kiti, maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlara uygulanan KDV ve gümrük vergilerinin gelecek 4 ay için kaldırıldığını, ihtiyaç olması halinde bu sürenin daha da uzatılabileceğini vurguladı.

30 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ

İthal tıbbi cihazlardan vergi alınmaması ile ilgili alınan karar geriye dönük olarak 30 Ocak'tan itibaren geçerli sayılacak.