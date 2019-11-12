AB kendi silah üretimini yapacak

Son günlerde Avrupa Birliği tarafından NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti şeklinde yapılan yorumlar üzerine somut adımlar atılmaya başlandı.

Daha önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'ye NATO'dan çıkıp kendi askeri birliğimizi kuralım teklifinde bulunmuştu.

İLK ADIM: ABD 'SİZ TÜRKİYE'SİZ BİR NATO

Brüksel'de toplanan AB savunma bakanlarının onay verdiği 13 proje, bir devriye gemisi, sinyal bozucu sistemlerle balistik füze takip teknolojilerini kapsıyor.



Üye ülkeler arasında savunma alanında iş birliğini artırmayı hedefleyen Yapılandırılmış Daimi İş Birliği (PESCO) AB Konseyi kararıyla Aralık 2017'de kurulmuştu. PESCO'ya halihazırda 25 AB ülkesi katılıyor.

EN BÜYÜK DESTEKÇİ FRANSA

Fransa, 47 ortak projenin yürütüldüğü PESCO'nun en büyük destekçisi.Fransa söz konusu 47 projenin çoğunda Almanya, İtalya ve İspanya ile birlikte liderlik edecek.