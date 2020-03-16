AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, kendini karantinaya aldı

Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüsü, kıtada birçok ölüme neden oldu.

Salgın, Avrupa Birliği'ne (AB) de sıçradı. AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'ın koronavirüs tedbirleri çerçevesinde kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN BAKAN'LA GÖRÜŞTÜ

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, hastalık belirtisi olmayan Timmermans'ın 6 Mart'ta, koronavirüs testi pozitif çıkan Fransa'nın Çevre İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Brune Poirson ile görüştüğü gerekçesiyle kendisini tedbiren karantinaya aldığı belirtildi.